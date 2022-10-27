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Общество

Объявлен отбор на вакантное место в Общественной палате региона

Объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты Псковской области – вакантное место появилось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Юрия Бурлина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Юрий Бурлин вышел из состава палаты по личному заявлению – мандат депутата Псковской городской Думы не позволяет ему совмещать полномочия. Представитель Союза мотоциклистов Псковской области «Ночные волки – Псков» в 2021 году был избран депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно установленной законодательством процедуре, приём предложений о выдвижении кандидатов продлится в течение 15 дней с момента официального опубликования соответствующего постановления Псковского областного Собрания депутатов. Парламент избирает своих кандидатов по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Пакет документов включает документально подтверждённые сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справку об отсутствии непогашенной судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшего решение о выдвижении кандидата, и устав организации. Уточнить информацию можно по телефону +7 (8112) 29-98-56.

Новый член Общественной палаты будет избран тайным голосованием на сессии регионального парламента.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством в Общественную палату входят 36 человек. Помимо общественников, избранных на сессии областного Собрания, кандидатуры еще 12 членов Общественной палаты утверждает губернатор. Оставшуюся треть избирают сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.

Срок полномочий действующего состава Общественной палаты истекает 10 июня 2024 года.

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