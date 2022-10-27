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Общество

Идею использовать ресурсы резервных фондов для предупреждения ЧС одобрили в Собрании

Принято постановление в поддержку проекта федерального закона, допускающего использование финансовых и материальных резервов для предупреждения чрезвычайных ситуаций при введении режима повышенной готовности. Решение принял региональный парламент на сессии 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Законопроект, разработанный Законодательным собранием Амурской области, направлен в Госдуму для рассмотрения депутатами нижней палаты российского парламента.

Действующее законодательство устанавливает необходимость формирования резервов финансовых и материальных ресурсов только для ликвидации чрезвычайных ситуаций и не предусматривает этого в целях их предотвращения.

По мнению региональных законодателей, возможность использовать резервы при введении режима повышенной готовности, позволила бы субъектам РФ реализовать право на финансовую самостоятельность бюджета и провести оперативные мероприятия по предупреждению ЧС. Своевременно принятые меры должны максимально сократить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, а если предотвратить ЧС не удастся, то уменьшить масштабы их последствий и сохранить здоровье людей.

Напомним, режим повышенной готовности вводят, когда существует угроза возникновения ЧС на определённой территории страны или в отдельной местности. Данный режим подразумевает полную готовность к оперативному реагированию на различные чрезвычайные ситуации федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

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