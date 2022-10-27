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Общество

Псковский парламент поддержал инициативу о запрете пропаганды ЛГБТ

Постановление в поддержку проекта федерального закона, разработанного для установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также для защиты детей от деструктивной информации, приняли депутаты областного Собрания на октябрьской сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект направлен на практическую реализацию норм, закреплённых в новой редакции Конституции Российской Федерации.

Инициаторами внесения пакета законопроектов выступили 390 депутатов Государственной Думы, включая спикера, его заместителей и руководителей всех фракций. Поправки были доработаны по итогам парламентских слушаний.

Проект закона запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганду педофилии, среди российских граждан всех возрастов – как взрослых, так и несовершеннолетних.

Предлагаемые нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Законопроект расширяет перечень запрещённой к распространению информации среди детей: речь идёт о пропаганде и демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

Подписку на контент, запрещённый для детей, предложено сделать только платной, а дополнительные технические средства защиты доступа к нему и возрастную маркировку обязательными. Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

В развитие законодательной инициативы подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также за распространение информации, побуждающей к смене пола среди совершеннолетних. Максимальная планка для юрлиц за пропаганду нетрадиционных отношений установлена размере 5 млн рублей, а за пропаганду педофилии – до 10 млн рублей. Иностранцев после штрафов могут выдворять за пределы Российской Федерации.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на ближайшее время. 

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