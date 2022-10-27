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Общество

В России принят закон о привлечении к службе граждан с неснятой судимостью

Госдума приняла закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации. 

В настоящее время предусмотрено, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, пишет РИА Новости. 

Инициатива предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации теперь не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо за совершение террористического акта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон разных видов транспорта, незаконное обращение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, мятеж, а также ряд других статей. 

Законопроектом также предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в пояснительных документах к законопроекту. 

Также там отмечается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

Изменения предполагается внести в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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