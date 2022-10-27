Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове разыскивают пропавшую год назад женщину

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

52-летнюю Антонину Афанасьеву разыскивают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина - уроженка деревни Молево Красногородского района, проживала в Пскове на улице Николая Васильева.

30 октября прошлого года она без вести пропала в городе, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост - 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, чёрные короткие волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

В погоне за дивидендами псковичка лишилась миллиона рублей
27 октября 2022

В Пскове разыскивают пропавшую год назад женщину
27 октября 2022

Более 1600 ДТП произошло в Пскове с начала года
27 октября 2022

Владимир Папорт назвал число ДТП с невнимательными велосипедистами
27 октября 2022

Чаще всего ДТП происходят в центре Пскова – Владимир Папорт
26 октября 2022

Подросток госпитализирован в результате наезда кроссовера у воинской части

26 октября 2022

Тело женщины нашли с помощью квадрокоптера в Псковской области
26 октября 2022

Грузовик опрокинулся на трассе в Пустошкинском районе, пострадал водитель


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...