В Пскове разыскивают пропавшую год назад женщину

15:17, 27 октября 2022, ПАИ

52-летнюю Антонину Афанасьеву разыскивают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина - уроженка деревни Молево Красногородского района, проживала в Пскове на улице Николая Васильева.

30 октября прошлого года она без вести пропала в городе, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост - 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, чёрные короткие волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).