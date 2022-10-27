Центр общения людей старшего поколения открыли в Псковской области

15:30, 27 октября 2022, ПАИ

Центр общения людей старшего поколения открылся на базе отделения Пенсионного фонда РФ в Невеле сегодня, 27 октября. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

В мероприятии участвовали управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, глава Невельского района Олег Майоров, а также жители города.

«Это серьёзный пилотный проект, который проводит ПФР вместе с правительством РФ. Псковской области выпала большая честь войти в пятерку регионов, которым оказано доверие организовать именно на базе ПФР центр общения старшего поколения», - отметила Наталья Мельникова.

Центр создали для общения людей старшего поколения, там будут проходить творческие встречи, видеоконференции, консультации и другие мероприятия. Центр будет работать ежедневно и готов «стать для людей старшего поколения площадкой для общения, развития и получения ярких эмоций».