В погоне за дивидендами псковичка лишилась миллиона рублей

15:48, 27 октября 2022, ПАИ

Пожилая жительница Пскова доверилась неизвестным и лишилась более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 62-летняя псковичка на одном из интернет-сайтов заинтересовалась предложением о возможности получения солидных дивидендов за счет акций крупной компании. На контакт с ней вышли неизвестные, с которыми она и обсудила детали представленного проекта. Однако закончилось все тем, что пенсионерка лишилась в общей сложности более миллиона рублей. После этого потерпевшая обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Добавим, что за последние дни жертвами мошенников стал и ряд других жителей региона – из Пскова, Великих Лук, а также Псковского, Великолукского и Новосокольнического районов.