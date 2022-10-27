«Ночь искусств» пройдёт в музейном квартале Пскова

15:55, 27 октября 2022, ПАИ

На «Ночь искусств» в музейный квартал Псковского музея-заповедника приглашают жителей и гостей города 4 ноября. В этом году она будет посвящена теме «Наши традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 18:00 в Палатах у Сокольей башни для родителей и детей откроют музейную мастерскую с творческими мастер-классами.

В 19:30 участников «Ночи искусств» ожидает тематическая экскурсия «Палаты у Сокольей башни. Вчера и сегодня», во время которой экскурсоводы познакомят гостей с новым музейным объектом, расскажут про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина. Вторая экскурсия пройдет в 20:30.

В 19:00 в главном здании Псковского музея-заповедника (на улице Некрасова, 7) состоится открытие «Ночи искусств - 2022». Сразу же после этого в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям предложат авторскую экскурсию «Высокие покровители».

Одновременно с этим в 19:00 в цокольном этаже Картинной галереи начнётся программа «Спустилась ночь». «В сумерках, при свечах, экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание», - говорится в сообщении.

На первом этаже Картинной галереи гостей с помощью сотрудников музея-заповедника познакомят с новыми работами после реставрации здания. Вторая экскурсия пройдет в 20:00.

В 20:00 в парадном зале Картинной галереи для участников «Ночи искусств» начнется концерт классической музыки «Погружаясь в эпоху» в исполнении квартета Губернаторского симфонического оркестра.

Ещё одним событием «Ночи искусств» станет авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую проведут опытные методисты-экскурсоводы. Во время путешествия по музейным объектам в свете вечерней иллюминации гости посетят первую музейную выставку «Клады великих потрясений». Начало экскурсий в 19:10 и 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника, в том числе по «Пушкинской карте». Телефон для справок +78112663311.