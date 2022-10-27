Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Ночь искусств» пройдёт в музейном квартале Пскова

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На «Ночь искусств» в музейный квартал Псковского музея-заповедника приглашают жителей и гостей города 4 ноября. В этом году она будет посвящена теме «Наши традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 18:00 в Палатах у Сокольей башни для родителей и детей откроют музейную мастерскую с творческими мастер-классами.

В 19:30 участников «Ночи искусств» ожидает тематическая экскурсия «Палаты у Сокольей башни. Вчера и сегодня», во время которой экскурсоводы познакомят гостей с новым музейным объектом, расскажут про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина. Вторая экскурсия пройдет в 20:30.

В 19:00 в главном здании Псковского музея-заповедника (на улице Некрасова, 7) состоится открытие «Ночи искусств - 2022». Сразу же после этого в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям предложат авторскую экскурсию «Высокие покровители».

Одновременно с этим в 19:00 в цокольном этаже Картинной галереи начнётся программа «Спустилась ночь». «В сумерках, при свечах, экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание», - говорится в сообщении.

На первом этаже Картинной галереи гостей с помощью сотрудников музея-заповедника познакомят с новыми работами после реставрации здания. Вторая экскурсия пройдет в 20:00.

В 20:00 в парадном зале Картинной галереи для участников «Ночи искусств» начнется концерт классической музыки «Погружаясь в эпоху» в исполнении квартета Губернаторского симфонического оркестра.

Ещё одним событием «Ночи искусств» станет авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую проведут опытные методисты-экскурсоводы. Во время путешествия по музейным объектам в свете вечерней иллюминации гости посетят первую музейную выставку «Клады великих потрясений». Начало экскурсий в 19:10 и 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника, в том числе по «Пушкинской карте». Телефон для справок +78112663311.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

«Ночь искусств» пройдёт в музейном квартале Пскова
27 октября 2022

Пакуем чемодан: каникулы в Псковской области
27 октября 2022

Для туристов открылась выставка «Хорошо русской душе на Псковской земле»
26 октября 2022

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в фестивале «Многоликая Россия»
26 октября 2022

Ансамбль «Псков» выступит в Гдове 29 октября
26 октября 2022

Дмитрий Волхонов озвучил сказку о Пушкинских Горах
26 октября 2022

Штукатурные работы завершаются в церкви Воскресения со Стадища в Пскове
26 октября 2022

Выставка «Клады великих потрясений» открылась в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...