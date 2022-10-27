МегаФон увеличил транспортную сеть в Санкт-Петербурге и области

15:49, 27 октября 2022, ПАИ

Оператор разгрузил локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей. Для этого специалисты МегаФона построили и модернизировали более 100 объектов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций. Теперь свыше 7 миллионов человек смогут пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях LTE.

Инженеры компании построили порядка 500 километров радиорелейных линий связи, которые способны обеспечить передачу больших объёмов информации от базовых станций 2G/3G/4G к основным элементам опорной сети оператора. В результате проведенных работ удалось расширить емкость сети и повысить скорость интернета.

«Транспортная сеть как «скоростное шоссе» в системе сотовой связи, которое соединяет объекты инфраструктуры и позволяет клиентам пользоваться на своих смартфонах интернетом на высоких скоростях. Стабильная связь – это не только запуск новых базовых станций, это огромный комплекс работ на сети, которые не видны, но ощутимы для абонентов компании. Мы учитываем ожидания и потребности пользователей и систематически проводим модернизацию сетей, применяя оборудование с более высокой пропускной способностью», – отметил директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в Санкт-Петербурге и области подтверждает увеличившийся объем интернет-трафика. Ежедневно абоненты компании в Северной столице и области скачивают более 3 миллионов гигабайт информации – это на 35% больше, чем годом ранее. Такой объем данных эквивалентен 600 миллионам фото, выложенных пользователями в сеть Интернет.