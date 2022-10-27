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Общество

Роспотребнадзор признал непригодным для еды около 10% псковского мяса

Более 850 проб мясной и птицеводческой продукции исследовал Роспотребнадзор в Псковской области за девять месяцев 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования проходили по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. 8,9% проб неудовлетворительны: 1,7% по физико-химическим и 7,2% по микробиологическим показателям. Неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозоамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено.

Чаще всего специалисты фиксировали нарушения условий хранения и сроков годности мясной продукции, а также отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции, и факты реализации продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За третий квартал 2022 года они сняли с реализации три партии мясной продукции общим весом 3 кг.

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