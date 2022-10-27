Землянки и вода из реки: как жил Псков после освобождения от фашистов

16:50, 27 октября 2022, ПАИ

Как жили псковичи после освобождения от фашистов, рассказали в своем Telegram-канале сотрудники Государственного архива Псковской области.

«Что представлял собою Псков в первые дни после освобождения? Удручающее зрелище. Примерно половина зданий довоенного времени была уничтожена полностью, еще около 435 зданий – частично. Возвращающимся в город людям приходилось жить в землянках, а воду брать из реки», - описали обстановку в городе архивисты.

В октябре 1944 года последовало решение Псковского горисполкома № 74 «О восстановлении городского водопровода». Следовало «в трехдневный срок составить план восстановления в городе водопроводных колонок в количестве не менее 20 штук». Документ предписывал «установить очередность включения водопроводной сети в домах и составить график ремонта городской водопроводной магистрали». Кроме того, в срок до 10 ноября предстояло «отремонтировать действующие артезианские колодцы и водонапорные колонки города».