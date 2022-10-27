В Псковской области определили лучших юных рекламщиков в соцсфере

17:29, 27 октября 2022, ПАИ

Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье! 2022» представят Псковскую область на федеральном этапе конкурса. Об этом сообщают в Telegram-канале регионального комитета по образованию.

В конкурсе приняли участие 148 человек в возрасте от 8 до 18 лет, была представлена 61 работа. Конкурсантов разделили по возрастным группам: 8-12 и 13-18 лет, а также по двум номинациям. Наибольшее количество работ поступило от обучающихся образовательных организаций города Великие Луки.

В каждой номинации каждой возрастной группы были определены победители и призеры регионального этапа всероссийского конкурса.

Участники, занявшие первые места в каждой номинации каждой возрастной группы, представят Псковскую область на федеральном этапе конкурса.