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Общество

В Псковской области определили лучших юных рекламщиков в соцсфере

Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – здоровье! 2022» представят Псковскую область на федеральном этапе конкурса. Об этом сообщают в Telegram-канале регионального комитета по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

В конкурсе приняли участие 148 человек в возрасте от 8 до 18 лет, была представлена 61 работа. Конкурсантов разделили по возрастным группам: 8-12 и 13-18 лет, а также по двум номинациям. Наибольшее количество работ поступило от обучающихся образовательных организаций города Великие Луки. 

В каждой номинации каждой возрастной группы были определены победители и призеры регионального этапа всероссийского конкурса. 

Участники, занявшие первые места в каждой номинации каждой возрастной группы, представят Псковскую область на федеральном этапе конкурса.

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