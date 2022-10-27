Переработка макулатуры в России выросла в 6 раз за 20 лет – Россельхозбанк

17:33, 27 октября 2022, ПАИ

По оценкам экспертов Россельхозбанка, рынок сбора и переработки макулатуры в ближайшие 3 года продолжит расти в среднем на 12-15%, а к 2030 году может удвоиться, достигнув показателя по переработке бумажных отходов в 7-7,2 млн тонн, или 90% от отсортированного объёма.

Факторы – рост производства продукции сельского хозяйства, которому нужно больше упаковки, необходимость в закрытии потребностей в сырье на внутреннем рынке, расширенная ответственность бизнеса, при которой большинство производителей упаковки будут отказываться от пластиковой упаковки в пользу бумажной. При этом, по оценкам РСХБ, потенциальный суммарный доход населения от сдачи макулатуры мог бы составлять порядка 40 млрд рублей в год. Исследование приурочено к Международному дню без бумаги (27 октября).

В России в год образуется порядка 8 млн тонн макулатуры, из них 7 млн тонн пригодны к переработке. Сейчас собирается и отправляется на переработку уже порядка 4,5 млн тонн. Таким образом с начала 2000-х гг. в России переработка собираемой макулатуры выросла более чем в 6 раз (с 10% до 62-64%), а по самому распространенному виду макулатуры, отходам гофрированного картона и его компонентов (МС-5Б), — в 8 раз, доля его переработки уже достигает 80-85%.

Российский показатель доли перерабатываемой макулатуры близок к мировому, который составляет около 65%.

При этом возможности переработки макулатуры российскими предприятиями сегодня превышают сырьевой поток на 1-1,5 млн тонн в год, то есть потенциально можно было бы перерабатывать всю отсортированную макулатуру.

Уход европейских поставщиков упаковки из России и увеличение внутреннего спроса (упаковка – главный драйвер, но также макулатура требуется для производства салфеток, туалетной бумаги, бумаги для принтеров и т. д.) сделали макулатуру крайне востребованным ресурсом. Так, порядка ¾ всех производимых в стране кофрокоробок уже сделаны из макулатуры, упаковки для яиц делаются из макулатуры на 100%.

«Отрасль переработки макулатуры является одним из самых зеленых сегментов экономики России. В ближайшей перспективе отрасль будет неразрывно связана с формирующемся рынком экологичной бумажной и картонной упаковки, производство которой, по оценкам РСХБ, будет увеличиваться на 8-10% в год. Основную долю спроса сформирует запрос именно на данный вид упаковки. Ключевым фактором, определяющим спрос, также станут ввод в эксплуатацию новых высокоэффективных российских мощностей в ответ на уход иностранных производителей и активные меры государственной политики в сфере переработки вторичных ресурсов», – комментирует руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

По мнению экспертов РСХБ, отрасли требуется новый подход в механизме сбора отходов бумаги и картона от населения, который требует не столько финансовых затрат, сколько своевременных системных решений по работе с населением в данном направлении. По оценкам РСХБ, потенциальный суммарный доход населения от сдачи макулатуры мог бы составлять порядка 40 млрд рублей в год. Сейчас этот показатель кратно меньше. Фактором выступает освобождение сбора от НДФЛ и тиражирование успешного опыта регионов с развитой сетью пунктов приёма макулатуры, в первую очередь, Нижегородской области.