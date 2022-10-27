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Общество

Налоговики дали разъяснения по льготам для мобилизованных псковичей

Какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан, разъясняется на сайте ФНС России, где запущена промостраница. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС. 

Так, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов. Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.

Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального сервиса или по телефону контакт-центра.

Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.

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