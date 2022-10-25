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Спорт

Еще одно футбольное поле появится на стадионе «Машиностроитель»

Футбольное поле собираются обустроить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в следующем году. Об этом сообщил в своем Telegram-канал глава администрации Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Внутренняя засыпка, кварцевый песок, резиновая крошка, искусственная трава и вагон-раздевалка — необходимые материалы и оборудование уже находятся в футбольном клубе «Псков». Помимо этого, выделены средства на устройство основания, дренажа, покрытия, освещения и оградительной сетки. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение этих работ. Они начнутся в этом и завершатся в следующем году», — написал сити-менеджер.

Создание еще одного поля для занятий футболом стало возможным благодаря программе Российского футбольного союза. «Псков – один из немногих субъектов СЗФО, в котором успешно работает центр подготовки футболистов, в том числе женской команды», — отметил Борис Елкин. 

Площадка будет распологаться справа от входа на стадион. Это будет полноценное тренировочное поле, соответствующее стандартам РФС, которое позволит разгрузить основное.

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