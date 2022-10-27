Псковичей приглашают принять участие в «творческом безобразии»
Псковский городской молодёжный центр приглашает местных музыкантов принять участие в «творческом безобразии». Для этого необходимо создать музыкальное сопровождение для аудиокниги, которую запишут в рамках XII конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.
«Требуется инструментальная музыка без слов, которая будет играть в начале и конце будущей аудиокниги», - отметили организаторы конкурса. Как это будет выглядеть на практике, можно посмотреть на сайте молодежного центра.
Прислать работу нужно Кате Слайковской в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте».
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