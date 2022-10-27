Псковичей приглашают принять участие в «творческом безобразии»

17:53, 27 октября 2022, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает местных музыкантов принять участие в «творческом безобразии». Для этого необходимо создать музыкальное сопровождение для аудиокниги, которую запишут в рамках XII конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в молодежном центре.

«Требуется инструментальная музыка без слов, которая будет играть в начале и конце будущей аудиокниги», - отметили организаторы конкурса. Как это будет выглядеть на практике, можно посмотреть на сайте молодежного центра.

Прислать работу нужно Кате Слайковской в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте».