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Общество

В Псковской области пройдёт туристский слёт учащихся Союзного государства

Заседание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Фото пресс-служба Правительства Псковской области

В Правительстве Псковской области в четверг, 27 октября, прошла подготовка к проведению на территории региона туристского слета учащихся Союзного государства. Мероприятие состоится летом следующего года, сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области. В заседании, которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, приняли участие представители комитета по образованию Псковской области, федерального центра дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, Псковского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Участники совещания рассмотрели предложения по площадкам размещения туристского слета, возможных сроках его проведения, а также вопросы организационного характера. Учащиеся посоревнуются в туристических навыках, ориентировании на местности, а также технике пешеходного туризма. Кроме того, их ждет большая культурная программа.

В настоящее время слет является одним из самых массовых образовательных и спортивных мероприятий с участием представителей Союзного государства. В нем традиционно принимают участие 7 команд из Республики Беларусь и 28 команд из регионов Российской Федерации, а также судейская бригада. В составе каждой команды — 10 учащихся и 2 руководителя.

Начальник Ресурсного центра федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Анатолий Маслов отметил, что серьезный опыт Псковской области в сфере организации массовых мероприятий с учащимися и в сфере детского туризма — гарантия проведения туристского слета учащихся Союзного государства 2023 года на высоком уровне.

Туристский слет учащихся Союзного государства — это ежегодное мероприятие, которое проводится министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования Республики Беларусь в соответствии с постановлением Совета Министров Союзного государства от 23 июля 2007 года. Первый слет был проведен в Псковской области в 2007 году. Мероприятие направлено на укрепление связи братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь, воспитание высоких нравственных качеств детей и молодежи, гражданственности, патриотизма, толерантности.

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