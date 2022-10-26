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Завтра по ряду адресов в Великих Луках будет отключено электричество

Завтра в Великих Луках в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Отключение электроэнергии будет по следующим адресам:

  • улица Некрасова, дома № 15, 17, 17а, 19, 19а,
  • набережная Л. Шмидта, дома № 10, 11, 12;
  • улица 3-й Ударной Армии, дома № 2-30,
  • улица Северная, дома № 1-12,
  • улица Кольская,
  • улица Мурманская, дом № 31,
  • проезд Дежнева,
  • улица Дьяконова, дома № 33-45, 56;
  • улица Полярная, дома № 15-49,
  • улица Колхозная, дома № 15-42;
  • улица Белинского;
  • улица Зенцовская, дома № 53-68;
  • проезд Зенцовский, дома № 23-29;
  • проезд Горького, дома № 3, 4,7,
  • улица Горького, дома № 15б, 22,
  • набережная Лазавицкая, дома № 25, 27.
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