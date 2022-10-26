Завтра по ряду адресов в Великих Луках будет отключено электричество

19:43, 27 октября 2022, ПАИ

Завтра в Великих Луках в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Отключение электроэнергии будет по следующим адресам: