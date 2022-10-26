Завтра по ряду адресов в Великих Луках будет отключено электричество
Завтра в Великих Луках в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы из Великих Лук». Отключение электроэнергии будет по следующим адресам:
- улица Некрасова, дома № 15, 17, 17а, 19, 19а,
- набережная Л. Шмидта, дома № 10, 11, 12;
- улица 3-й Ударной Армии, дома № 2-30,
- улица Северная, дома № 1-12,
- улица Кольская,
- улица Мурманская, дом № 31,
- проезд Дежнева,
- улица Дьяконова, дома № 33-45, 56;
- улица Полярная, дома № 15-49,
- улица Колхозная, дома № 15-42;
- улица Белинского;
- улица Зенцовская, дома № 53-68;
- проезд Зенцовский, дома № 23-29;
- проезд Горького, дома № 3, 4,7,
- улица Горького, дома № 15б, 22,
- набережная Лазавицкая, дома № 25, 27.
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