Дмитрий Волконский представил документы для выборов на должность главы Пушкиногорского района

20:01, 27 октября 2022, ПАИ

27 октября в территориальную избирательную комиссию Пушкиногорского района представил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность главы Пушкиногорского района Дмитрий Волконский, участвующий в порядке самовыдвижения. Об этом газете «Пушкинский край» сообщили в ТИК Пушкиногорского района.

«Иду на предстоящие выборы для решения сегодняшних острых проблем района, людей. Цель — взвешенно и ответственно подходить к работе, добиваться слаженной работы всех районных структур. Вот главное в работе главы: работа с государственными программами, привлечение инвестиций, развитие туристическо-экскурсионного направления, благоустройство городской и сельской среды, создание рабочих мест», — отмечал ранее в своих соцсетях Дмитрий Волконский.