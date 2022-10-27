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Политика

Дмитрий Волконский представил документы для выборов на должность главы Пушкиногорского района

Дмитрий Волконский предоставил необходимые документы как кандидат на должность главы Пушкиногорского района. Фото: ТИК Пушкиногорского района

 

27 октября в территориальную избирательную комиссию Пушкиногорского района представил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность главы Пушкиногорского района Дмитрий Волконский, участвующий в порядке самовыдвижения. Об этом газете «Пушкинский край» сообщили в ТИК Пушкиногорского района.

«Иду на предстоящие выборы для решения сегодняшних острых проблем района, людей. Цель — взвешенно и ответственно подходить к работе, добиваться слаженной работы всех районных структур. Вот главное в работе главы: работа с государственными программами, привлечение инвестиций, развитие туристическо-экскурсионного направления, благоустройство городской и сельской среды, создание рабочих мест», — отмечал ранее в своих соцсетях Дмитрий Волконский.

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