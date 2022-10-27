В Москве обсудили работу профсоюзных здравниц Псковской области

20:27, 27 октября 2022, ПАИ

Деятельность профсоюзных учреждений Псковской области обсудили заместитель председателя ФНПР Ирина Федюшкина и председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Во встрече, которая состоялась в Москве, также приняли участие руководители, главные бухгалтеры и экономисты учреждений, руководитель департамента профимущества ФНПР Татьяна Баронина и аудиторы. Ирина Федюшкина отметила положительную динамику развития профсоюзных объектов Псковской области.

Участники обсудили промежуточные итоги финансово-хозяйственной деятельности, обновление материально-технической базы, обратили внимание на социальную составляющую профсоюзной работы, в частности обсудили льготный отдых в профучреждениях и вопросы, связанные с пребыванием беженцев.

«На мой взгляд, состоялся открытый деловой разговор, многие проблемные моменты были сняты в ходе совещания, — отметил Игорь Иванов. — Наша профессиональная профсоюзная команда готова идти по пути совершенствования и развития. ФНПР и Псковский облсовпроф являются учредителями учреждений профсоюзов Псковской области, мы единомышленники и работаем на общий положительный результат для членов профсоюза».