В России хотят провести эксперимент по исключению продажи просроченной продукции

21:42, 27 октября 2022, ПАИ

Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря этого года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот. Соответствующий проект постановления Правительства РФ был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

«Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности», — говорится в тексте проекта документа.

Целями эксперимента являются выработка и тестирование механизмов, которые позволят предотвратить продажу некачественной продукции.

В октябре прошлого года президент РФ дал поручение правительству проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных или незаконно введённых в оборот продуктов.