Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России хотят провести эксперимент по исключению продажи просроченной продукции

Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря этого года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот. Соответствующий проект постановления Правительства РФ был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

«Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности», — говорится в тексте проекта документа.

Целями эксперимента являются выработка и тестирование механизмов, которые позволят предотвратить продажу некачественной продукции.

В октябре прошлого года президент РФ дал поручение правительству проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных или незаконно введённых в оборот продуктов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Первокурсники Великолукского колледжа учились работать в команде
27 октября 2022

Представитель псковских профсоюзов приняла участие в съезде специалистов по охране труда
27 октября 2022

В ПсковГУ прошёл первый в области вузовский Science Slam
27 октября 2022

Псковская область вошла в список лидеров рейтинга третьего сектора «Регион-НКО 2022»
27 октября 2022

Псковская школьница получила благодарность Правительства РФ
27 октября 2022

В Псковской области пройдёт туристский слёт учащихся Союзного государства
27 октября 2022

ФОТОФАКТ Ромашки расцвели в пустошкинском лесу
27 октября 2022

Почти 100 тысяч доз вакцины от бешенства поступило в Псковскую область

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...