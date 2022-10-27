В России хотят провести эксперимент по исключению продажи просроченной продукции
Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря этого года по 1 августа 2023 года эксперимент по исключению возможности продажи продуктов или табачных изделий с истекшим сроком годности или в случае незаконного введения в оборот. Соответствующий проект постановления Правительства РФ был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.
«Провести с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности», — говорится в тексте проекта документа.
Целями эксперимента являются выработка и тестирование механизмов, которые позволят предотвратить продажу некачественной продукции.
В октябре прошлого года президент РФ дал поручение правительству проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных или незаконно введённых в оборот продуктов.
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