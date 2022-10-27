Мошенница из Пскова оформила два кредита на своего покойного мужа

22:23, 27 октября 2022, ПАИ

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Пскова, совершившей мошенничество. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской прокуратуре.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, одно из которых совершенно в крупном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что в ноябре 2021 года подсудимая, используя планшет с установленной в нём СИМ-картой умершего мужа, через мобильные приложения «Альфа-Мобайл» и «МТС-Банк» получила два потребительских кредита на сумму 40 000 и 683 000 рублей, оформив их на своего покойного супруга через личные кабинеты данных приложений. Таким образом, обвиняемая похитила денежные средства АО «Альфа-Банк» и ПАО «МТС-Банк», чем причинила ущерб на вышеуказанные суммы.

Подсудимая вину признала в полном объёме и в содеянном раскаялась.

С учётом позиции прокурора, смягчающих наказание обстоятельств суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Решение суда не вступило в законную силу.