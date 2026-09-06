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Происшествия

ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа

Водитель автомобиля ВАЗ-21103 1946 года рождения госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Пскове возле дома № 66 на Рижском проспекте. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

  • ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Мужчина за рулём легковушки почувствовал себя плохо и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями – Chery Tiggo и Lada Vesta. После аварии водитель ВАЗа был доставлен бригадой медицины катастроф в медицинское учреждение.

В салоне ВАЗа осталась маленькая собачка. В настоящее время найден родственник, который её заберёт.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели АСС. Обстоятельства и точная причина аварии устанавливаются. Проводится проверка.

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