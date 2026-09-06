ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
Водитель автомобиля ВАЗ-21103 1946 года рождения госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Пскове возле дома № 66 на Рижском проспекте. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Мужчина за рулём легковушки почувствовал себя плохо и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями – Chery Tiggo и Lada Vesta. После аварии водитель ВАЗа был доставлен бригадой медицины катастроф в медицинское учреждение.
В салоне ВАЗа осталась маленькая собачка. В настоящее время найден родственник, который её заберёт.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели АСС. Обстоятельства и точная причина аварии устанавливаются. Проводится проверка.
ДТП в Пскове на Рижском проспекте произошло из-за плохого самочувствия водителя ВАЗа
Водитель «Ларгуса» госпитализирован после наезда на ограждение строящегося Северного обхода