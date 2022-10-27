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Госдума приравняла статус добровольцев к контрактникам

Госдума уравняла статусы добровольца и контрактника. Фото ПАИ

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, закрепляющий статус добровольческих формирований. Согласно документу, добровольцы по своему статусу приравниваются к военнослужащим по контракту, сообщило издание «Коммерсантъ».

Таким образом, добровольческие формирования будут содействовать выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ в военное время, в период мобилизации, а также при проведении контртеррористических операций или использовании Российской армии за пределами страны.

Отмечается, что добровольческие формирования по решению президента Владимира Путина могут быть созданы Минобороны. При этом численность таких формирований, срок их деятельности и районы, где они действуют, также устанавливается Минобороны.

Согласно закону, все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации также распространяются на добровольцев. В случае гибели участника добровольческого формирования членам семьи погибшего выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 млн руб.

«Закон урегулирует вопросы материального и технического обеспечения добровольческих формирований и определит перечень социальных гарантий добровольцам и членам их семей. По своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Это справедливо: они защищают нашу страну», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата с сайта Госдумы).

26 октября Госдума и правительство согласовали инициативу о статусе ветеранов для добровольцев. Поправки предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий граждан, участвовавших в добровольном порядке в выполнении задач военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. По данным зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, всего с начала весны в России сформировано примерно 50 добровольческих батальонов.

Ранее ПАИ писало, что Госдума приняла законопроект, по которому людей с непогашенной судимостью могут призвать по мобилизации.

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