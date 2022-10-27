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Общество

Главный налоговик Псковской области рассказала об имущественном вычете на покупку квартиры

Анна Кутузова провела личный приём. Фото УФНС России по Псковской области

Сегодня, 27 октября 2022 года, в Приемной Президента РФ в Псковской области руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова провела личный прием граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На прием к руководителю областной налоговой службы пришла псковичка, которую интересовал вопрос о возможности получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. Проблемность вопроса состояла в том, что налоговый вычет гражданка хочет получить за умершего мужа.

Она объяснила, что квартира была приобретена в 2017 году, а последний раз умерший супруг получал вычет, который был использован им лишь частично, за 2020 год.

- Статьями 33 и 34 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, - пояснила, отвечая на вопрос, главный налоговик Псковской области, - в том числе это касается и недвижимого имущества (в данном случае квартиры), которое было приобретено в период брака независимо от того, на имя кого из супругов оно было оформлено или кем из супругов внесены денежные средства.

Таким образом, - добавила Анна Кутузова, - Вы имеете право, как супруг - наследник умершего супруга, обратиться в налоговый орган за получением имущественного налогового вычета, в случае, если ранее не пользовались таким вычетом, и в сумме, не использованной умершим супругом части имущественного налогового вычета.

Она также уведомила налогоплательщика о том, какие документы ей потребуются для оформления имущественного налогового вычета за приобретенную квартиру.

Помощь при заполнении декларации на право получения вычета, а также его своевременной выплате, по поручению Анны Кутузовой, будет оказана обратившейся в Приемную Президента жительнице Пскова сотрудниками отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области.

Напомним, личный прием граждан в Приемной Президента РФ в Псковской области проводится на постоянной основе. Для жителей региона это ещё одна из возможностей обратиться с вопросами, предложениями и пожеланиями непосредственно к руководителю УФНС России по Псковской области.

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