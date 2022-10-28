Научно-практическая выставка «Шаг в науку» начала работу в Пскове

00:49, 28 октября 2022, ПАИ

27 октября состоялась научно-практическая выставка обучающихся Псковской области «Шаг в науку». Об этом рассказал паблик информационного центра «Одарённые».

Выставка состояла из двух экспозиций: в первой были представлены исследовательские работы и проекты литературоведческого и естественно-научного направлений, во второй — технического и исторического направлений. Итоги мероприятия будут опубликованы 1 ноября.

В выставке принял участие преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов.

«Несмотря на юный возраст, участники представили на защиту глубоко проработанные проекты туристической, патриотической, социальной и технической направленности. Уверен, идея участника из Острова имеет все шансы на воплощение в жизнь и может стать новой точкой притяжения туристов и местных жителей. Пневмомышцы при должной доработке могут оказаться полезными в медицине и на высокоточных производственных линиях. Новый туристический маршрут может стать новой изюминкой для туристов, посещающих Великие Луки. А проект системы умного дома является практически готовым к реализации коробочным решением с возможностью расширения функционала и адаптации к потребностям конкретного потребителя», — отметил педагог.