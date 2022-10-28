Отделение «Молодой Гвардии» открылось в Мариуполе

00:22, 28 октября 2022, ПАИ

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«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» открыла отделение в Мариуполе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

Отделение возглавил руководитель комитета по молодежной политике Мариуполя Никита Аверкин.

«Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» на протяжении 8 месяцев реализуют свою волонтёрскую и гуманитарную миссию на Донбассе. Сегодня, в день открытия местного отделения «Молодой Гвардии» в Мариуполе, передали 500 комплектов тёплой одежды жителями города, тем, кто в этом особенно нуждается. Не забываем и про наших военнослужащих, защищающих нашу страну на передовой. По просьбе одного из батальонов ДНР доставили ребятам комплекты термобелья и спальных мешков. Вся помощь была собрана благодаря неравнодушным людям в ходе нашей гуманитарной миссии» - отметил председатель МГЕР Антон Демидов.