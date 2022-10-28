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Общество

О приближении зимы напоминает народный календарь

День Евфимия Солунского, который жил в девятом веке в Палестине, наступил по народному календарю. Об этом пишет портал calend.ru.

Уже в 18-летнем возрасте он оставил семью и принял постриг в монастыре на горе Олимп. Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушёл в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове. После смерти своего товарища Иосифа Евфимий основал монашескую общину недалеко от Салоников.

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Крестьянки продолжали заниматься домашними делами. В первую очередь, мяли и трепали лён, готовили пряжу. В тёплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

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