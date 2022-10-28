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Общество

Россияне получат надбавку к пенсии в ноябре

Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости повысят вдвое гражданам, которые отметили 80-летие в октябре. Мера вступит в силу с 1 ноября. Об этом пишет издание «Парламентская газета».

Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после двукратного увеличения 80-летний гражданин получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

Размер выплаты может быть еще больше, если 80-летний гражданин имеет стаж работы на Крайнем Севере либо на его иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

При этом фиксированная выплата 80-летним гражданам назначается автоматически – без подачи заявления о перерасчете пенсии.

Также с начала ноября увеличат размер доплат к пенсиям лётчиков и шахтеров. Право на доплату к пенсии имеют члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет. Для мужчин это 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Этот срок может быть снижен на пять лет, если сотрудник ушёл с должности по состоянию здоровья.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности. Это в том числе бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей.

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