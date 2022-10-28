Почти 20 млрд рублей потратили россияне на успокоительные и антидепрессанты

07:42, 28 октября 2022, ПАИ

В Псковской области предпочли запасаться успокоительными, а жители столицы и Санкт-Петербурга чаще всего покупали антидепрессанты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

За первые девять месяцев этого года россияне купили 108 миллионов упаковок успокоительных и 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что обошлось в общей сложности в 18,9 миллиарда рублей.

«Специалисты сейчас более загружены, и людям приходится дольше ждать своей очереди. Пациенты жалуются на тревогу, постоянное плохое настроение, нарушение сна, слезы, раздражительность, вспышки гнева. Многие связывают их появление напрямую с напряженной внешней ситуацией и неопределенностью, но, как и раньше, люди приходят и из-за проблем в семье или на работе», — отметила врач-психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

Кроме того, люди стали жаловаться на обострение хронических заболеваний или соматоформные расстройства, когда человек испытывает неприятные симптомы (головную боль, тошноту, учащенное сердцебиение).