Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

08:35, 28 октября 2022, ПАИ

Длинные выходные ждут россиян из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, рабочий день накануне сокращается на 1 час. Об этом сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Первая рабочая неделя для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 01.11.2022 по 03.11.2022 рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, - предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», - рассказала Татьяна Нечаева.

Эксперт также напомнила, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, сообщает РИА Новости.

Нечаева указала на особенности привлечения сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев нужно запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение аварий и катастроф. При этом работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня, уточнила специалист.