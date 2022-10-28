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Общество

Риски ускорения инфляции увидели в Центробанке

Инфляция в России может ускориться в ближайшие кварталы. Об этом говорится в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды», который проанализировали «Известия».

Опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года россияне перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета. Вместе с другими факторами это свидетельствует о нарастании проинфляционных рисков, сказано в документе.

Кроме того, нынешняя динамика кредитования и параметры бюджета на 2022 и 2023 годы ускорят рост денежной массы, что также увеличит инфляционное давление в экономике в ближайшие кварталы, считают эксперты Банка России.

Повышение бюджетных расходов и кредитования населения наиболее существенно отразится на росте инфляции, эти факторы будут оказывать влияние с некоторым опозданием, примерно в два-три месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, в 2023 году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на 1 п. п. по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5 %.

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