До 14 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области

08:56, 28 октября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 28 октября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами умеренный. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

Температура воздуха днём составит от +9 до +14 градусов, ночью – от +5 до +10 градусов.

В Пскове ожидается небольшой дождь, температура днём будет от +11 до +13 градусов, ночью – от +8 до +10 градусов. В Великих Луках пройдёт небольшой дождь, при этом температура днём – от +10 до +12 градусов, а ночью – от +7 до +9 градусов.