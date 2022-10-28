«Есть же Telegram»: сбой в WhatsApp не отразился на работе большинства псковичей

09:07, 28 октября 2022, ПАИ

Неполадки в мессенджере WhatsApp помешали работе лишь каждого шестого псковича, сообщает SuperJob.

49% экономически активных пользователей мессенджера, заходивших в свои аккаунты в WhatsApp 25 октября, заметили сбой в работе приложения: «Сообщения не приходили. Видео- и аудиосвязь не работала».

Мужчины оказались более наблюдательны, чем женщины (58 и 45% соответственно). 16% трудоустроенных граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе: «Не мог отправить фото заказчику. Текст пришёл с большим опозданием»; «Не получила сообщение со ссылкой на выполненный проект, решила, что исполнитель не соблюдает сроки, чуть не поругались с ним».

Однако на работе большинства псковичей проблемы мессенджера не отразились. Судя по комментариям, они уже давно перешли на другие приложения: «Не понимаю, в чем проблема: есть же Telegram».

