Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
28 октября без водоснабжения временно могут остаться псковичи, которые проживают в четырёх домах на улицах Красных партизан и Карла Маркса. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Как уточнили в организации, временное ограничение водоснабжения связано с ремонтными работами и пройдет по следующим адресам:
- ул. Красных партизан, 4;
- ул. Карла Маркса, 17, 19, 18.
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