Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения

09:11, 28 октября 2022, ПАИ

28 октября без водоснабжения временно могут остаться псковичи, которые проживают в четырёх домах на улицах Красных партизан и Карла Маркса. Об этом муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» сообщило в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили в организации, временное ограничение водоснабжения связано с ремонтными работами и пройдет по следующим адресам: