Mercedes сгорел в великолукском садоводстве

09:50, 28 октября 2022, ПАИ

Автомобиль Mercedes Sprinter загорелся в великолукском СНТ «Креплянка» 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в 23:07. Выгорел моторный отсек по всей площади, сгорели два передних колеса, огнём повреждены салон автомобиля на площади четыре квадратных метра, лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев. Причина — неисправность АКБ.



В 2:20 в деревне Ваулино Псковского района горел двухэтажный жилой дом на улице Строителей. В подвальном помещении одной из квартир огнем повреждено 5 кубометров дров. Пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.