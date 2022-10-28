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Общество

Региональные госсайты продолжают использовать в работе зарубежные сервисы

Региональные государственные сайты продолжают пользоваться зарубежными сервисами, несмотря на предписания Минцифры убрать загружаемые из-за границы коды. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад общественного движения «Информация для всех» о кибербезопасности сайтов региональных органов власти.

По информации издания, каждый второй региональный госсайт использует сервисы Google, а защита внешних ресурсов от подмены не настроена ни на одном из них. При этом за нарушение им грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.

«Из 170 сайтов, проанализированных в сентябре, 102 загружают сторонний код с ресурсов из стран, объявленных властями РФ недружественными. Код YouTube, reCAPTCHA (сервис защиты от спама) и других сервисов Google был обнаружен на каждом втором региональном сайте», — говорится в публикации.

По словам IT-специалиста Филиппа Кулина, для пользователей проблем при использовании таких сайтов не возникает, но администраторы сайтов не могут контролировать, что размещают чужие ресурсы.

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