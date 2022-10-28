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Общество

Законы о запрете ЛГБТ-пропаганды примут до конца года

Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за его невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года, сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн.

«Это очень важная, даже приоритетная задача. Поэтому мы сейчас активно занимаемся корректировками всего пакета законопроектов по этой теме, чтобы все понятия были точно сформулированы и не возникало двусмысленности в трактовке», — приводят слова парламентария «Известия».

По его словам, поправки в документы еще могут вноситься, в том числе в части ужесточения ответственности. Хинштейн добавил, что запрещать непосредственно гомосексуальные отношения при этом депутаты не намерены. 

Депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Они устанавливают запрет на ЛГБТ-пропаганду и наказание за невыполнение новых норм.

В новой редакции статьи 6.21 КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

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