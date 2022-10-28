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Общество

Климатолог: Предстоящая зима в России будет аномальной

Погода предстоящей зимой в России может характеризоваться как теплыми, так и холодными аномалиями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, изменение климата приводит к непредсказуемой погоде, в результате чего на температуру зимой будут влиять сразу два тренда.

В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными.

«Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — пояснил Карнаухов.

В то же время второй тренд уравновешивает перекос в погоде в сторону тепла.

«Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями», ― рассказал ученый.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Гольфстрим еще функционирует полноценно, но постепенно всё заметнее и заметнее снижается.

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