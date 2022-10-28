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Общество

В российских школах предложили ввести обязательное тестирование на наркотики

Обязательное тестирование на наркотики предложили ввести в Хабаровском крае. На тематическом совещании педагогов, родителей и врачей инициатива прозвучала на фоне растущих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ, пишут «Известия».

На сегодняшний день тестирование в школах чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы подростку предлагается пройти углубленное обследование. Может дойти до сдачи образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков.

На заседании антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад отметили положительный опыт социально-психологического тестирования.

«Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в школах. Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

При этом он отметил, что должна быть программа реабилитации детей-наркоманов, которая в стране на сегодняшний день отсутствует.

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