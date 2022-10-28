Театральных артистов намерены обязать выступать в агитбригадах

10:11, 28 октября 2022, ПАИ

Театральных артистов намерены обязать выступать в агитбригадах, сообщает РИА Новости.

«Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов», - заявил автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). Он отметил, что его предложения будут оформлены в виде законопроекта.

Он также отметил, что деятели культуры, получающие средства из бюджета, в случае высказывания «против политики государства» должны перестать получать «государственные деньги».

«Все те, кто получают государственные деньги в виде зарплат или грантов и высказываются против политики государства, должны перестать эти деньги получать», - добавил депутат.

