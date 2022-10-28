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Спорт

О крупных соревнованиях в Псковской области поговорят в медиацентре ПАИ

28 октября в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвященная крупным спортивным мероприятиям в Псковской области.

О праздновании в регионе Всероссийского дня самбо расскажет президент псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

О проведении 26-й традиционной встречи городов России и Белоруссии по лёгкой атлетике, посвящённой памяти заслуженного работника физической культуры Х. О. Мехине, расскажут директор Детского спортивного центра «Юность» - Центра ГТО Пскова Александр Камезин и спортивный судья всероссийской категории по лёгкой атлетике Михаил Починский.

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