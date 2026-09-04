Матч за Суперкубок Псковской области по футболу пройдёт 9 сентября

10:31, 04 сентября 2026, ПАИ

Матч за Суперкубок Псковской области по футболу между командами «Псков» и «Стрела» состоится 9 сентября, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Изначально встречу планировалось провести 16 июня на стадионе «Машиностроитель». Затем федерация перенесла матч в Остров и наметила его на 22 июня. Позже организаторы вновь объявили, что игру примет «Машиностроитель», однако позже встречу вновь перенесли без уточнения нового места и времени. Впоследствии матч был отложен на неопределённый срок.

Клуб «Псков» является полноправным участником матча, поскольку в прошлом сезоне эта команда выиграла региональный чемпионат и стала обладателем Кубка Псковской области. «Стрела» сыграет в этом матче в статусе вице-чемпиона Псковской области.

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