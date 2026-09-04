Псковичи завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по вольтижировке в Ленинградской области

10:51, 04 сентября 2026, ПАИ

Воспитанники псковской спортивной школы «Надежда» успешно выступили на всероссийских соревнованиях и фестивале вольтижировки «Звёзды Венты». Турниры прошли с 28 по 30 августа в конноспортивном клубе «Вента-Арена» в Ленинградской области, сообщили ПАИ в учреждении.

По итогам всероссийских соревнований золотую медаль завоевала Кристина Дубровская, серебряным призёром стал Иван Антонов.

На фестивале вольтижировки «Звезды Венты» псковские спортсмены также показали высокие результаты: Кристина Дубровская – первое место в зачёте «Юная звезда», Мила Дроздова – первое место среди детей до девяти лет в обязательной программе и третье место в зачёте «Юная звезда», Валерия Иванова – третье место в зачёте МПГ, Алеся Исакова – первое место в зачёте «А-мини», Екатерина Павлова – третье место в зачёте «А-мини».

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