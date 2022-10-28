Семьи мобилизованных псковичей приглашают на мастер-классы и экскурсии

10:42, 28 октября 2022, ПАИ

Центр туризма и творческих индустрий Пскова приглашает в гости семьи, которых коснулась частичная мобилизация, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

«На следующей неделе начинаются школьные каникулы. Это отличная возможность посетить творческие мастер-классы, экскурсию по окрестностям Дома Беклешова и самой усадьбе, выставку картин Сергея Руднева или увлекательный квест «Путешествие по дому с призраками», - написал Борис Елкин.

Пригласительные билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на Некрасова, 19.