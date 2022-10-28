Эксперт рассказал, надо ли расписываться на банковской карте

10:51, 28 октября 2022, ПАИ

В России такой опции, как сверка подписи на карте и на чеке или в терминале, фактически нет. Этот инструмент верификации применяется крайне редко, в большинстве случаев его заменяет введение ПИН-кода на терминале. Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

«Сотрудники 99% магазинов тоже никогда не занимаются сверкой подписи с карты, чека и терминала — такого почти наверняка нет в должностных инструкциях, и вряд ли этого требует банк-эквайрер», — приводит слова Кричевского агентство «Прайм».

Таким образом, в контексте российской действительности подпись на карте — это не опция для дополнительной верификации клиента, так как у нас такие проверки просто не распространены. Более того, большинство людей на картах и не расписывается, не понимая необходимости в этом.

«А вот в некоторых странах за рубежом сверка подписи — это законодательно прописанный шаг для верификации клиента при покупке товара или услуги. Причем необязательно, что покупка должна быть дорогой. Такие шаги просто могут производиться выборочно, но они должны производиться — такова буква закона», — утверждает экономист.

Кроме того, для технического подтверждения подписи может быть много нюансов, которые техника должна учитывать, — от наклона терминала до того, что за определенное время у клиента просто могла поменяться подпись, возможно, из-за травмы.

«Поэтому, вероятно, пока что в России эта история не так развита, и в текущей действительности в ней не видят большого смысла», — заметил эксперт.