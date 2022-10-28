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Общество

В МЧС назвали температуру тела, при которой может наступить смерть

Сильное переохлаждение организма, в том числе от длительного нахождения человека в холодной воде, крайне опасно для его жизни, к смерти может привести снижение температуры тела до 24 градусов, предупреждает МЧС России.

«Снижение температуры тела до 24°С критично для человека», - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что к переохлаждению приводит даже длительное нахождение человека в воде с температурой 33 градуса Цельсия, «и чем ниже этот показатель, тем быстрее наступает переохлаждение организма», передает РИА Новости.

МЧС РФ подчеркивает, что серьезную опасность представляют замерзающие водоемы. Ведомство призывает родителей не оставлять детей без присмотра и контролировать их времяпрепровождение. «Попав в холодную воду, ребенок чаще всего не может выбраться», - заключают спасатели, добавляя, что дети, «не умея просчитывать риски, зачастую становятся жертвами водной стихии».

По данным министерства, за три квартала этого года на водоемах страны погибли 324 ребенка. «Это меньше по сравнению с показателем прошлого года, но по-прежнему критично», - отмечает МЧС России.

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