«Экопром» обсудил с жителями Невеля проблему незаконного вывоза ТКО

11:18, 28 октября 2022, ПАИ

Проблему незаконного вывоза мусора лицами, не заключившими договор на оказание услуг по обращению с ТКО, обсудили представители филиала ООО «Экопром» с заинтересованными жителями Невеля.

В зале центральной районной библиотеки представители регионального оператора ответили на все интересующие вопросы администрации муниципалитета, представителей местных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Речь шла о гражданах, избегающих заключения договора и забивающих общественные контейнеры своим мусором. «Большинство таких юридических лиц нам известно, в их адрес уже отправлены досудебные письма», – сообщила руководитель Центра обслуживания клиентов Екатерина Алексеева.

Особое внимание в сегодняшнем диалоге было уделено вывозу строительных отходов и не ТКО. Менеджер по работе с юридическими лицами Наталья Соловей объяснила, что для их вывоза необходимо заключить дополнительный договор, разъяснила порядок предоставления контейнера и оставила контактные данные для связи.