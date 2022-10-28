Псковский ансамбль «Сказ» стал лауреатом фестиваля «Многоликая Россия»

11:52, 28 октября 2022, ПАИ

Псковский ансамбль «Сказ» привез диплом лауреата IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Многоликая Россия», сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фестиваль прошёл в рамках Года культурного наследия. На декаде народной музыки в Твери собрались лучшие коллективы из Пскова, Кемерова, Белгорода, Твери, Крыма, Адыгеи, Дагестана, Бурятии, Карелии, Москвы и показали игру на национальных инструментах.

Псковичи традиционно играли на балалайках, домрах и баянах. «А чтобы показать Псковский край, ввели в оркестр гусли. Ансамбль исполнил музыку своего основателя Виталия Румянцева в современной аранжировке и покорил сердца зрителей и профессионального жюри, – рассказал Борис Елкин. – Гала-концерт народников состоялся в Твери неслучайно. Город Бежецк Тверской области – родина балалаечника-виртуоза, организатора первого оркестра русских народных инструментов Василия Васильевича Андреева. Финальным аккордом фестиваля стала всемирно известная песня «Светит месяц» в музыкальной обработке В. В. Андреева в исполнении сводного оркестра».