Как пройдёт проверка систем оповещения, рассказали псковичам

11:44, 28 октября 2022, ПАИ

Как пройдёт проверка систем оповещения в Псковской области, рассказал врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«2 ноября в 10:30 прозвучат электросирены и громкоговорители. Обратите внимание, время запуска системы изменилось! В 10:43 пройдёт проверка перехвата теле- и радиосигнала – будет запущена текстовая и звуковая информация. В эфире телеканалов первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») будет запущен видеоролик», — сообщил Виталий Рахманов.

Он подчеркнул, что жителям региона не нужно предпринимать никаких действий во время сигнала. «Сохраняйте спокойствие и выслушайте передаваемое сообщение», — отметил он.

Ранее сообщалось, что проверка пройдёт в 9:00.